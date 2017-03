Petistas reuniram na noite desta terça-feira em Sena Madureira e reelegeram Cleiton Brandão presidente do diretório municipal.

Cleiton, que foi vereador e candidato a vice-prefeito na chapa derrotada da Frente Popular – foi reeleito por unanimidade.

O evento contou com a presença de militantes e dirigentes partidários, do deputado estadual Daniel Zen, do provável futuro presidente da sigla, Cesário, além de lideranças de partidos aliados locais.

