Sen Jorge Viana: 600 mil para Sena recuperar mercado municipal

Do gab do senador:

O senador Jorge Viana (PT-AC) conseguiu a liberação de R$ 3,414 milhões de emendas do Orçamento da União para sete municípios do estado do Acre. O dinheiro estará sendo destinado, nos próximos dias, para os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Rodrigues Alves, Tarauacá, Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo.

São recursos para a construção de unidade de saúde em Rio Branco, reforma do mercado municipal de Sena Madureira e aquisição de veículos, como tratores, caminhonetes e barcos, para diversos municípios.

(…)

Apenas para Rio Branco, serão destinados R$ 814 mil. Outros R$ 600 mil vão para Sena Madureira e o mesmo montante para Tarauacá.