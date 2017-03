Terceirização é aprovada (os votos dos deputados do Acre)

Terceirização é igual a empobrecimento dos trabalhadores – J R Braña B.

sítio da câmara dos deputados

O Plenário aprovou o parecer favorável do deputado Laercio Oliveira (SD-SE) para o substitutivo do Senado ao projeto de lei (PL 4302/98) que permite a terceirização em todas as atividades da empresa. Foram 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções.

(…)

O voto do Acre

Segundo o Congresso em Foco, somente Flaviano (PMDB) e César Messias (PSB) votaram pela Terceirização. A pressão fez mudar os votos de Alan Rick, Rocha e Jéssica. Os deputados Leo, Angelim e Moisés (antes Sibá) sempre se posicionaram contra a Terceirização.

Em tempo: Deputados aprovam Terceirização e os trabalhadores não estão nem aí