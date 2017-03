Governador pede união: carne do Acre e do Brasil é a melhor

Rondônia perdeu 40% do comércio com Hong kong (China)…o estado vizinho abatia 220 mil cabeças ao mês antes do escândalo.

Brasil exportava 74 milhões de dólares/dia e ontem e esse montante caiu para 70 mil dólares/dia…uma tragédia econômica por conta de uma operação policial.

Egito, que está em guerra interna, pasmem, suspendeu a compra de carne do Brasil.

AgGov:

União. Essa é a palavra de ordem do governador Tião Viana e de sua equipe de governo para com os pecuaristas do Acre neste momento que se instaura uma crise no setor após a realização da operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal. Durante encontro com a categoria, na tarde desta quarta-feira, 22, Tião Viana assegurou que atuará no apoio aos empresários e pecuaristas.

“É necessária à união numa hora de crise grave da economia nacional com repercussão. Temos que mostrar que a tragédia foi instalada por um ato de emoção, um ato impensado”, pontuou o governador.

Tião Viana frisou que menos de 0,5% das empresas do setor, das mais de quatro mil existentes no Brasil, apresentaram falhas. “Boing, empresa de aviação mundial da maior qualidade, trabalha com 1% de margem de falha. O questionamento que fica é: por que não resolver isso pontualmente? Sabemos que a melhor carne do mundo é a brasileira, cuidada com todo rigor sanitário”, destacou Tião.

(…)