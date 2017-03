Mídia oficial da prefeitura de Sena: inauguração de escola

de responsabilidade da PSM:

Na manhã dessa quarta-feira (22) foi reinaugurada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Guttembeg Modesto da Costa. A obra realizada pela Prefeitura de Sena Madureira proporciona melhorias na qualidade de ensino da rede pública do município. A escola é localizada no bairro do Bosque e atende cerca de 600 crianças com aulas de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, nos períodos matutino e vespertino, e a noite ainda contempla a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que leva o Ensino Médio por meio do ensino a distância.

O prédio se encontrava com diversos problemas na estrutura e passou por uma reforma para atender o ano letivo que deve se iniciar nesta segunda feira (27). Com recursos próprios, a obra custou para os cofres do município cerca de R$ 148 mil, com isso a escola ganhou pintura nova, reforma nos banheiros, cozinha, salas, laboratórios pedagógicos, troca de pisos completo, novas instalações elétricas, telhado, forro de PVC, salas climatizadas e uma estrutura metálica no centro da instituição, que antes era totalmente aberto.

Em sua fala, Mazinho Serafim reafirmou que a sua gestão tem priorizado investimentos na educação do município. “Essa escola estava esquecida há muitos anos, mas agora passou por essa reforma porque não tinha a mínimas condições de receber essas crianças no ano letivo. Fico feliz e emocionado pela oportunidade proporcionada aos alunos, professores e gestores que contribuem muito para nossa sociedade. Essa é a minha resposta para algumas pessoas que andam falando que eu não priorizo a Educação, mas em nossa gestão valorizamos todas as escolas e gestores. Queremos que Sena avance cada vez mais e isso se faz por meio da educação para todos”, disse.

