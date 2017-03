Matéria neste domingo na Folha de S. Paulo com uma arqueóloga da universidade do Pará tenta decifrar como e por que foram construídos os desenhos geométricos em vários pontos do território do Acre conhecidos por geoglifos.

Segundo ela, os desenhos mostram duas coisas: ‘a Amazônia foi grandemente manipulada por povos no passado e de formas diferentes em diferentes lugares de acordo com as condições ecológicas específicas e com a bagagem cultural de cada povo.’

A matéria está aqui