Bizarro: prefeitura de Sena acaba com ‘banheiro público’ na prefeitura

Há coisas que só acontecem no Acre…e há coisas ainda que só acontecem no interior do estado.

Em Sena Madureira, a tradição local é de muita gente usar o banheiro do prédio da prefeitura.

Deu necessidades na rua, não se preocupe!

Corre na prefeitura que tá tudo certo.

Claro que essa ‘tradição’ perdura até hoje devido a cidade não se preocupar em construir banheiros públicos.

Uma cidade que não tem uma biblioteca decente, calçadas de pedestres e árvores nas ruas para ajudar a combater o calor…vai se preocupar em construir banheiro público?

Fala sério, né?!!!

Mas a farra do banheiro público dentro da prefeitura, então, acabou.

Agora o banheiro da prefeitura servirá apenas aos servidores (o que é correto).

Os servidores têm o direito de trabalhar num ambiente com o mínimo de organização e privacidade e não ter que dividir um único banheiro destinado a eles com a cidade inteira.

É que tem cada coisa que acontece no Acre, que dá licença…..!

J R Braña B.

PS: no tempo do Hotel Braña, do Manoel, o público também utilizava o banheiro do estabelecimento privado como se fosse a coisa mais natural do mundo.