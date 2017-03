GladsonC vai ter que decidir: campanha ou audiência na justiça

Vendo no ac que o senador GladsonC (é assim que o chamamos aqui no blog dos melhores leitores) prepara uma enxurrada de ações (150) contra seus desafetos do PT e do governo.

Acho, sinceramente, que acusações levianas, sem provas, só para enlamear a vida das pessoas – devem ser buscada reparação na justiça mesmo.

Nesse ponto, concordo 1000% com GladsonC.

Uma coisa é a crítica política…e outra é a acusação irresponsável.

Aqui neste blog procuro me ater à crítica politica.

Por outro lado, o senador terá problemas com esse caminhão de ações interpostas, se é que é verdade.

Como vai poder compatibilizar ir às audiências e fazer campanha para o governo, que é o seu grande sonho?

Será que GladsonC quer vencer as eleições, também, na justiça?

E mais:

Diz ele ao ac que não é igual ao seu tio Orleir.

Isso todos sabem.

Orleir tinha os seus defeitos, mas era um homem que pegou no pesado na vida, decidido e que não tinha medo de cara feia.

Quem conhece GladsonC de perto diz que não leva muita fé no senador para ser governador…

Não conheço bem GladsonC pessoalmente…conversamos uma única vez na vida num encontro fortuito na cidade de Feijó ou Tarauacá, não lembro bem.

Foi durante uma dessas campanhas eleitorais.

Foi um papo descontraído, leve.

Minha discordância com ele parte da análise de seu desempenho no senado e na câmara.

Em todas as matérias em favor dos trabalhadores GladsonC votou contra, especialmente no senado.

Isso sem falar no voto do golpe, que ele deu para retirar do poder Dilma (eleita democraticamente) e que resultou nisso que todos estamos vendo…o desastre no país do ilegítimo Temer.

GladsonC também é responsável pelo desastre que o Brasil vive.

Ele é parte desse governo ilegítimo que entristece o povo.

Seria o caso entrar na justiça contra o senador por conta dessa situação?

J R Braña B.