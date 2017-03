Mídia oficial da prefeitura de Sena: revitalização de escola

de responsabilidade da PSM:

No último sábado (25) a Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria de Educação, realizou a reinauguração da escola de Ensino Fundamental Clarisse Assef.

Localizada na comunidade do bairro Floriano Moreno, a escola foi fundada no ano de 1970 e recebeu esse nome em homenagem à professora Clarisse Assef, esposa de um influente politico da época, Felipe Assef. A reforma que foi realizada pela Secretaria Municipal de Obras com recursos próprios e custou para os cofres do município cerca de R$ 98 mil.

Durante a obra, vários reparos foram realizados, a escola ganhou novo sistema elétrico, piso, forro de PVC, pintura, saneamento e uma cerca de madeira, visando a segurança dos alunos da escola. Após a reforma, a escola conta agora com 4 salas de aula, diretoria, secretaria, 4 banheiros e 1 banheiro adaptado, cantina e um amplo pátio. Atendendo uma clientela de 89 alunos em dois turnos (matutino e vespertino), a instituição oferece aulas da pré-escola infantil ao 5º ano, coordenada pela gestora Lucineide Gomes de Lima e dezoitos funcionários.

A gestora Lucineide Gomes de Lima falou das melhorias realizadas e agradeceu o prefeito pela obra de reforma que visa a melhoria dos alunos. “Há oito anos à frente da escola, desde que cheguei recebo cobrança pelos pais e funcionários, para conseguir essa reforma e sempre recebia promessas, mas nunca chegava. Creio que Deus tocou o coração do nosso prefeito Mazinho, que realizou essa reforma que beneficia a toda comunidade”, explicou a gestora.

O prefeito Mazinho Serafim (PMDB) comentou a os trabalhos de reformas nas instituições para atender a comunidade escolar. Mazinho ainda frisou sobre a dificuldade dos alunos para chegarem à escola Clarisse, por isso deixou à disposição da escola um transporte para facilitar o acesso.

Mazinho ainda destacou outros investimentos que serão realizados na escola, como a ativação da sala de informática para interação dos alunos ao mundo digital. O prefeito também falou que várias obras estão acontecendo em menos de 90 dias de gestão, todas áreas estão sendo trabalhadas com eficiência.

