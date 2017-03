Divulgação: CIEE contrata instrutor de aprendizagem para Rio Branco

Divulgação:

CIEE CONTRATA INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM

Rio Branco, março de 2017 – O CIEE está com processo seletivo aberto para contratação de instrutor de aprendizagem. Os candidatos precisam ter experiência em ministrar aulas para jovens e adolescentes; curso superior completo em pedagogia, psicologia ou letras, e excelente comunicação verbal e escrita.

O profissional selecionado atuará em Rio Branco. O CIEE oferece salário compatível com o mercado, para jornada de 220 horas mensais, além de vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios.

Os interessados devem encaminhar seus currículos para o e-mail processo.vagas2017@gmail.com, até 31/03.

Sobre o CIEE

Desde sua fundação, há 53 anos, o CIEE já encaminhou 16 milhões de estudantes para estágio e aprendizagem em empresas e órgãos públicos parceiros. Para se ter ideia, o contingente de estagiários é maior do que a população da cidade de São Paulo. A marca confirma o crescente reconhecimento da eficácia do estágio e da aprendizagem em duas importantes frentes: como capacitação prática dos jovens para o mercado de trabalho e como fonte de recrutamento de novos talentos. O CIEE também desenvolve uma série de ações de assistência social, com total gratuidade aos beneficiados e destinadas, em especial, a segmentos em situação de vulnerabilidade social como: Programa de Educação à Distância, Inclusão de Pessoas com Deficiência, Alfabetização para Adultos, Desenvolvimento Estudantil e Profissional, Orientação e Informação Profissional, Orientação Jurídica Gratuita à População Carente (Projur), Cursos Gratuitos de Informática, além de Ciclos de Palestras, Concursos Literários – que estimulam a escrita e a leitura -, Feira do Estudante – Expo CIEE, entre outros.

Contatos:

Jacyra Octaviano (jacyra@cieesp.org.br)

Roberto Mattus (roberto_mattus@cieesp.org.br)

55 11 3040-6525/6526