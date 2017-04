Produção de leite: vereadores no Deracre pedem melhoria em ramal de Sena

Os vereadores Adevaldo Boa Ideia e Railton Ramos estiveram pela manhã em reunião com o diretor do Deracre Cristovam Pontes Moura reivindicando a melhoria das condições do Ramal do 15, o que concentra a maior produção de leite do município.

-Viemos aqui em nome do setor e dos produtores que produzem leite em Sena – disse Boa ideia.

-Nossa intenção é ajudar para que a produção de leite não seja reduzida em Sena – afirmou Railton.

Cristovam agendou para a próxima semana uma visita ao local e, paralelo, enviar as máquinas para a começo dos trabalhos.

O coordenador político do governo no município, Jairo Cassiano, acompanhou os vereadores.

-Antes do apoio do governo, Sena produzia 500 litros de leite/dia…hoje são mais de 2,5 mil ao dia – informou Jairo.

J R Braña B.