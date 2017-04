Ensino superior: dep Moisés pede mais vagas para Direito

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) participou de audiência com o Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), Henrique Sartori, do Ministério da Educação, pra pedir mais vagas para os cursos de Direito no Acre.

“O Brasil tem 5 candidatos por vaga, nos cursos de Direito, a região Norte tem 10 e o Acre tem 19 candidatos por vaga”, argumenta Moisés.

A reivindicação partiu da UNINORTE, que demonstrou a necessidade de aumentar vagas nos cursos de Direito, tendo em vista a defasagem em relação à média nacional.

“Nós precisamos lutar contra a concentração de vagas no sul e sudeste e abrir portas de futuro para a nossa juventude do Acre”, explicou Moisés.