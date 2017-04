Recorde de produção de milho no Acre: 50 mil toneladas

AgGov:

O setor rural é prioridade na gestão do governador Tião Viana, que vem incentivando fortemente a produção de milho no estado. Só na implantação de silos graneleiros, o governo já investiu mais de R$ 25 milhões. Nesta quinta-feira, 6, Tião Viana esteve na Vila Pia, Km 58 da BR-317, sentido Boca do Acre (AM), para acompanhar o início da colheita de 721 hectares de milho, do produtor rural, Ronnie Passarini.

Com a mecanização agrícola, o governo garante apoio aos produtores durante a colheita, assegurando mais qualidade para o grão. O Acre contabiliza hoje, uma produção recorde de milho estimada em 50 mil toneladas, em 12 mil hectares plantados e máquinas trabalhando desde Brasileia, Capixaba e demais roçados ao longo da BR-317.

“Vocês ajudam a construir o futuro do Acre. Aqui o diálogo é permanente. O nosso governo já investiu R$ 25 milhões em silos graneleiros, no Brasil a fora isso não acontece, porque quem investe não é o governo, mas o empresário. E para este ano, temos na previsão, R$ 137 milhões para investir na produção rural”, contou Tião Viana.

(…)