Água do Depasa em Sena agora pode ser chamada de água

Demorou, mas enfim, o principado de Sena Madureira pode se orgulhar de dizer que a água fornecida desde o final de 2016 é de boa qualidade.

Para o uso comercial, doméstico e humano, especialmente.

Visitei a estação no sábado, em companhia do diretor do Depasa, Edvaldo Magalhães.

Acompanhe em fotos a transformação da barrenta água do Rio Iaco em água completamente transparente, que confunde até com água mineral.

Água chegando do Rio Iaco…

A lama extraída da água do Iaco…

Mais lama…

A água fica assim…

Em tanque de mais 500 mil litros para ser distribuída à população…completamente limpa e com cloro adequado

E pronta para beber…confunde até com água mineral

E mais: com a chegada deste equipamento a ETA de Sena será a única do interior do Acre que vai devolver a lama retirada da água nesse tanque ao lado completamente reciclada novamente para o Rio Iaco.

Traduzindo: foi na administração de Tião Viana (governo) e Edvaldo Magalhães (Depasa) que o problema do fornecimento de água no município foi solucionado pelos próximos 20 anos.

Vai ver, poucos sabem disso em Sena Madureira.

J R Braña B.