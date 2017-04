Por sugestão do Cacá, no grupo deste blog, compartilhamos com todos.

Veja o que diz o psicólogo e escritor Rossandro Klinjey.

Sinceramente, parece que Klinjey está falando para mim, que sou pai e preciso aprender muito ainda.

Porque, esse mesmo argumento, de uma outra forma, mas com o mesmo conteúdo – já ouvi diversas vezes da minha mulher Dayse Maria.

J R Braña B.