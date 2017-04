Sena: Jaime diz que será uma voz sensata na câmara

Suplente do PMDB e ex-presidente do Sinteac, Jaime Gonçalves, deve assumir em breve na câmara do município de Sena Madureira no lugar do vereador do Dos Anjos, que deverá ir para uma secretaria, segundo consta.

Jaime, que é professor, não embarcou nas medidas da prefeitura que deixaram os aposentados e professores insatisfeitos.

-Sou muito amigo do Mazinho. Serei um aliado fiel, mas que vai debater o que pensa com o prefeito. Não adianta ficar escondendo as coisas do prefeito com medo de desagradá-lo, Isso não é ser aliado – disse ao blog.

A ver.

J R Braña B.