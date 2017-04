Deracre se compromete recuperar ramal em Sena

O diretor do órgão estadual visitou o ‘ramal do 15’ em companhia dos vereadores Adevaldo Boa Ideia, Railton, do assessor do governo Jairo Cassiano e conversou com a comunidade.

Cristovam Moura garantiu ações do Deracre na recuperação de ramais no município, em que pese o governo Temer (PMDB/PSDB) tenha cortado mais da metade dos recursos previstos para esse fim.

-Vamos ajudar os produtores. Esse é uma recomendação do governador Tião Viana – disse Cristovam.

Os vereadores Boa Ideia e Railton agradeceram ao Deracre em nome da comunidade.

editado by Maria Lúcia