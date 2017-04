Bercovici: Enquanto a globo não sentir medo a manipulação vai continuar

No vermelho, edição das melhores frases do C af, de PHA, que dá os principais eixos da entrevista:

O Conversa Afiada (oestadoacre.com também) reproduz histórica entrevista de Gilberto Bercovici, Professor Titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, a “Brasileiros”- brasileiros.com.br/2017/04/tucanaram-prisao – e oferece um roteiro para facilitar a longa leitura:

‣ Salvador da pátria termina pior do que começou

‣ a Lava Jato legitimou a corrupção

‣ delação premiada é tortura, chantagem

‣ a prisão preventiva é o maior abuso

‣ por que Gilmar Mendes virou legalista?

‣ condução coercitiva? tucanaram a prisão

‣ os tribunais de contas e o Judiciário são a maior fonte de corrupção

‣ o Judiciário do Brasil é o mais caro do mundo

‣ o juiz é um servidor público como o faxineiro, só que o Judiciário decide em causa própria

‣ os juizes dizem “na minha vara” – a vara não é dele!

‣ a reforma de Previdência não vai atrás de juiz que recebe aposentadoria de R$ 100 mil: vai atrás dos pobres

‣ o Judiciário é uma ditadura de classe – e ditadura conservadora

‣ em dois meses os golpistas desmontaram a rede de proteção social que o Lula montou

‣ quem incorporou os trabalhadores à Democracia foi Vargas: a CLT tem 70 anos!

‣ a Petrobras está dando de graça

‣ o poço de Carcará é um crime de receptação

‣ o próximo setor a ser doado vai ser a água, com a desculpa de fazer “saneamento”

‣ a terceirização destrói o trabalho

‣ o plano deles é fazer do Brasil uma fazenda ou uma mina

‣ o agro-negócio importa tudo de que precisa

‣ a saída é o Estado

‣ a indústria fez lock-out quando a Dilma se reelegeu

‣ separar a chapa Dilma-Temer é uma chicana de quinta categoria

‣ o que é inconstitucional num país que não tem Constituição?

‣ perderam a vergonha na cara

‣ protesto na rua tem importância, mas a mídia tem mais força

‣ enquanto a Globo não sentir medo, haverá manipulação