Feira do Peixe em Sena foi um sucesso, mas sempre tem um nhenhenhem…

Como sempre, as feiras do peixe no principado de Sena são bem assistidas pela comunidade.

Neste ano, novamente, a prefeitura cumpriu o combinado e comercialmente, comprovei com todos que conversei, obtive opiniões favoráveis, boa.

-Foi boa a feira…e o melhor: tinha peixe à vontade – foi a média das opiniões.

Porém…

Há sempre um senão para entornar o caldo.

O comentário corrente ruim neste sábado, digamos, teria sido um desentendimento do prefeito com uma feirante.

Chegou ao blog que o prefeito teria reclamado de posicionamento/disposição de uma feirante, e esta teria ponderado alegando que tinha apoiado e votado em Mazinho.

Ao que o prefeito teria respondido:

-Vai lá na urna e retire o seu voto.

Putz.

E hoje eu não queria falar de coisa ruim….estou cumprindo um terço de vida…54.

J R Braña B.