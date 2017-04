Enviado a este blog por Justino Queiróz (servidor educação)

Ontem (terça) tivemos juntamente com a equipe da Coordenação do Núcleo de Sena a Profª Neiva visitando a comunidade do Seringal Oriente no Rio Macauã (Sena Madureira), onde fomos levar transporte escolar, material didático para a formação de turmas do Ensino Médio e Fundamental para abertura de turmas do programa Asas da florestania.