Prefeitura de Sena quer Memorial Pe. Paolino (eureca!)

Quem viu o projeto disse ao blog que o Memorial Pe. Paolino que a prefeitura de Sena Madureira quer erguer na área entre a escola Eliziário Távora e a igreja católica ficará bonito.

No projeto tem até lojinha de souvenir para vender artigos que lembrem o mais importante padre da história do Acre (hoje em Sena você quer comprar uma camiseta, um boné, um bottom, um chaveiro, uma caneta com a imagem de Paolino e não encontra)

E que contará com o apoio deste blog, independente do prefeito ser do PMDB.

Sugiro ainda A SEMANA PE. PAOLINO (três a quatro dias numa semana de maio ou abril com eventos culturais (cinema, feira de livros, teatro, festivais de música, esporte…)

Sena Madureira ainda não descobriu como ganhar como cidade investindo na memória de seus personagens importantes.

E Pe. Paolino é o mais importante devido ao legado deixado ao principado.

O blog fica feliz em dar essa notícia do Memorial Pe. Paolino.

J R Braña B.