Secretário Sibá reúne com empresários e vereadores de Sena

Da Sedens 9secretário Sibá Machado) para este blog

Fomos recebidos pelo Sindicato dos Pecuaristas, e o Empresário Ivan Rios Proprietário do Frigorífico Frigo Sena e Laticinio Leite Mel, onde tratamos Junto com o Rômulo Representando a SEAP o FUNRURAL ( Fundo de assistência ao trabalhador rural).

Agenda de terça-feira em Sena Madureira:

Atendendo ao convite do Vereador Railton Ramos aprovado por unanimidade pelos Vereadores, para apresentar o portfólio de investimentos do Governo no Estado e no Município.