Milagre em Sena: prefeito Mazinho e Jairo voltam a se amar

Todos sabem no principado de Sena Madureira que Mazinho Serafim (atual prefeito do município) e Jairo Cassiano (cargo em confiança do governo), em tempos idos – já foram aliados políticos e amigos.

Depois, como acontece na política, se desentenderam e viraram adversários.

O que um falava de outro após os atritos não se pode escrever aqui porque também crianças acessam este blog e ficaria feio.

Milagre!!!

Hoje o blog recebeu esta foto…

Foi durante uma agenda do deputado federal Alan Rick em Sena com o prefeito Mazinho.

Alan levou Jairo consigo (porém Jairo, dias atrás, já havia visitado a prefeitura para ajustar a agenda do seu deputado federal e teria ficado impressionado com o trabalho que Mazinho está planejando fazer na cidade).

Pois bem, a foto aclara tudo.

Mazinho e Jairo fizeram as pazes.

Não se odeiam mais.

Que bom!

Alan Rick pode dizer ao mundo que é autor de um milagre.

Mazinho e Jairo Cassiano voltaram a se amar.

J R Braña B.