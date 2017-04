Secretário Sibá reúne com estudantes e professores (curso doutorado bionorte)

Da Sedens (secretário Sibá Machado) para este blog:

Em Reunião com Estudantes e Professores dos Cursos do Doutorado Bionorte, do Mestrado em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia e do Mestrado em Ciências da Saúde na UFAC.

Tratamos sobre o Novo Marco Legal de CT&I, sobre a Emenda Parlamentar que destinei para apoiar os Doutorados e Mestrados, como também sobre o Ato de Lançamento da Tríplice Hélice no dia 19 de Maio.

Fiquei muito animado com a receptividade e o interesse dos nossos estudantes.