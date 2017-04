Hoje não é dia de traidor….é Dia de Tiradentes, traído por uma delação premiada

Tiradentes foi traído por uma ‘delação premiada’ de Silvério dos Reis, para receber benefícios dos portugueses.

Dias atrás publicamos aqui texto de Haroldo Lima, que enumerou outros traidores do Brasil:

Domingos Calabar, que se vendeu aos holandeses (que invadiram o Brasil, pelo Nordeste no século 17) para ter poderes e terras.

Jover Teles, que em 1976, em São Paulo, dedurou seus camaradas do PCdoB, no que ficou para a história conhecido como a Chacina da Lapa…dirigentes do partido assassinados pelas forças da Ditadura.

E hoje, Temer, que traiu a presidenta Dilma Rousseff, que o escolheu para ser vice em sua chapa.

Mas hoje é dia de herói e Tiradentes é um herói do Brasil.

Eternamente!

J R Braña B.