Jorge Viana em Sena: aliados à mesa

Cheguei quase que ao mesmo tempo que a comitiva do senador Jorge Viana chegou em Sena Madureira.

Na primeira agenda do dia, JV encontrou com seus aliados da Frente Popular na casa do ex-prefeito Mano Rufino, onde foi servido um café frugal aos presentes.

Em tempo: teve até parabéns para você para o ex-vice-prefeito Hermano Filho, pelos 5.5 de vida. Só isso, Hermano?

Jorge Viana, que estava acompanhado do deputado federal César Messias, ouviu mais que falou:

Lembrou que atrasou em um mês a ida a Sena devido à morte do pai Wildy Viana (um dos presentes, o ex-vereador Adalberto Brito também perdeu o pai dias atrás, que morreu com 103 anos…o seu Gonzaga).

Mano falou e todos que quiseram falar, falaram.

Média geral das intervenções: reconhecimento da derrota nas urnas e necessidade de aprumar as coisas com vistas aos futuros embates.

JV pediu que informassem a ele através de ‘telegrama’ (Jorge é antigo, é do tempo do telegrama…curto, como twitter atual).

E os ‘telegramas’ foram sendo passados no encontro em falas breves e concisas.

-Quero ouvir mais…eu e o César…Sempre aprendemos quando ouvimos.

Relembrou as dificuldades do prefeito Mano e disse que todos que estavam na prefeitura estão abatidos e é natural, porém sugeriu que em outro momento, ainda neste semestre, retornará a Sena para um debate específico sobre a Frente Popular e as suas veias abertas.

-Vou voltar para discutir com vocês 2, 3, 4 horas se for necessário. Hoje estou vindo para prestar contas do meu mandato em um ano que não haverá eleição, disse o senador do PT.

Jorge e César deram munição aos aliados com informações sobre recursos destinados ao município, informações sobre a BR-364 (em outro post entrevista em áudio com o deputado César Messias).

Encontro encerrado, café servido…e vida que segue para a Frente Popular de Sena Madureira.

