Concurso da PM: em Sena não sabem quem é a vice-governadora (‘é o Rocha’)

Conversei com concurseiros de Sena, que hoje fizeram prova para ingressar na Polícia Militar.

Boa parte deles, pasme, não sabe quem é a vice-governadora do Acre.

Na resposta de um deles (a prova é liberada para os alunos) o vice-governador eleito em 2014 foi o major Rocha (a resposta correta seria Nazaré Araújo)

Mas pergunte quem são os ‘astros’ do BigBrother, o que eles fazem da vida, que a resposta vem na ponta da língua.

Em tempo: sem querer implicar, mas parece que quem elaborou esta pergunta é um simpatizante da oposição no Acre…Lembrou da Jéssica, do Petecão e, claro, do Rocha.

J R Braña B.