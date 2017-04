Prefeito Mazinho exclusivo ao blog: ‘não está fácil conseguir recursos’ (a)

Este blog ainda não tinha conversado com o prefeito de Sena Madureira desde a sua posse.

Neste final de semana, a convite do senador Jorge Viana, o acompanhei a uma audiência na prefeitura do município e lá conversei – na verdade, um papo meio rápido – com Mazinho Serafim.

Todos em Sena sabem das nossas divergências políticas, inclusive durante a campanha, quando travamos luta judicial no TRE por conta de decisão tomada aqui neste blog de não publicar release de candidatos que disputavam a prefeitura.

Vencemos.

No sábado, encontrei um Mazinho sereno na prefeitura.

Calejado na profissão, não poderia jamais perder a oportunidade de falar com o prefeito da minha cidade natal.

Acho que Mazinho – com todos as suas perfeições e imperfeições – é um sujeito que tem atitude e isso é bom.

Quem não tem atitude não serve para executivo.

Este blog mantém uma postura equidistante política e econômica da prefeitura até porque desconhece processo aberto de licitação sobre verba de mídia.

No dia que a prefeitura abrir o processo de licitação participaremos sem problema algum, mantendo a nossa independência editorial como sempre mantivemos.

No entanto, temos adotado postura de criticar quando achamos devido e elogiar quando achamos pertinente.

Este blog ganhou credibilidade no meio político do Acre exatamente por isso: nós temos lado.

Visitam este blog os que gostam e concordam e os que nos odeiam politicamente…e ainda os que nem uma coisa nem outra.

Não somos neutros, porque neutralidade é falácia no meio da imprensa e em qualquer coisa na vida.

Quem afirma ser neutro (tv, jornal, site, blog) está mentindo.

Olhamos para a vida de uma forma própria e de uma forma política também.

Porém isso não nos impede de nos relacionar civilizadamente com o prefeito Mazinho, que pensa diferente deste blog.

Mas enfim, fui falar com ele no gabinete dele…

Gostaria de ter tido mais tempo, mas quem sabe outra vez…

Ouça aí o papo:

—–

J R Braña B.

Em tempo: antes de entrevistar Mazinho na prefeitura convidei o ex-prefeito Mano Rufino, na sua casa, no final do encontro com o senador Jorge Viana e o dep César Messias que gravasse comigo e fizesse uma avaliação dos primeiros meses da gestão atual da prefeitura. Mano achou melhor, por enquanto, não falar do seu sucessor.