Matéria do ‘Bom (?) Dia Brasil’ sobre rodovia do Pacífico é para enganar bobo

Desculpem os melhores leitores, mas só agora que deu para fazer esse post sobre a Rodovia do Pacífico, que foi assunto no programa Bom (?) Dia Brasil, da globo, e que o ac, com toda boa vontade, deu o ‘maior rapoio’.

1º…: fui ver a matéria e não precisa ser um sábio para perceber de cara que é Rodovia do Pacífico é um gancho para a globo continuar a guerra contra Lula (a emissora criou até uma ‘sala de guerra‘ contra Lula).

2º…; a integração entre países não é tão simples assim…basta construir uma estrada, algumas pontes e tudo está resolvido…não é bem assim.

3º…: pesquisei estudo na universidade do Rio Grande do Sul (UNIJUI) apresentada à 61ª Reunião Anual da SBPC sobre integração entre nações…priorizei a integração entre os países da Europa (embora esses processos tenham sido iniciado, acredite, na África).

Anote aí:

A atual União Européia inicia-se em 1948 (a rodovia do Pacífico é de 2005), com a zona de livre comércio entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo (BENELUX)….veja que começa com poucos países, hoje são quase 30.

Diz ainda o estudo da universidade gaúcha:

Costuma-se, para tanto, dividir as fases de uma integração econômica em cinco grandes etapas: zona de tarifa preferencial, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária.

A União Europeia é a única até agora a alcançar todas as cinco fases.

Como disse, não precisa ser um sábio para entender que esses processos de integração levam tempo e demandam esforços de todos os interessados.

E dependendo do governo de plantão, a coisa anda muito, anda pouco ou fica parada.

No caso da Rodovia do Pacífico, que a globo dá ênfase que foi Lula que construiu com ajuda da Odebrecht (percebe a que você está sendo levado a pensar???) o próprio Brasil não tem o menor interesse na integração pelo Norte.

Do mesmo jeito que o sudeste e sul são totalmente contrários a Ferrovia Interoceânica, porque para eles o Brasil só pode se desenvolver se for a partir da região deles.

A China, por exemplo, já investiu 50 milhões de dólares somente com estudos técnicos e econômicos sobre a Ferrovia…e o que faz o governo Temer/PMDB/PSDB?

Nada.

Não tem o menor interesse.

4º…: o Acre sozinho não tem condições de concretizar esse processo de integração com o Peru, um país que não está ainda no Mercosul.

5º…: é necessário que outros atores (além do Norte) pressionem para que a integração dê novos passos. Lembre das cinco etapas de um processo de integração, onde nem a primeira (zona de tarifa preferencial) foi ainda alcançada.

6º…: a ex-rodovia BR-317 (364 idem) está hoje sob a responsabilidade do governo Temer/PMDB/PSDB e o seu Dnit (que a oposição instalou até superintendência no Acre) não consegue dar conta nem de tapar buracos…perceba que a matéria de hoje não toca nisso, em quem é o responsável pela rodovia acreana.

7º…: o desenvolvimento do Acre é uma luta de mais de 100 anos….tempo igual ao que ficamos virado de costas para o Pacífico…não será em 12 anos que a integração do Acre (que terá que ser financiada e viabilizada pelo Brasil) estará sedimentada.

E por último: a matéria do Bom (?) Dia Brasil mostra uma falsa preocupação com as coisas do Brasil (muito mais falsa ainda em relação ao Acre).

O que globo quer na verdade é melhorar a cada dia a sua ‘sala de guerra’ contra Lula e qualquer projeto progressista que tenha como foco o interesse do Brasil e de seu povo.

Como é uma série, a reportagem do Bom (?) Dia Brasil sobre a Rodovia do Pacífico, aposto um picolé – como a partir do segundo capitulo vai entrar o assunto da lavajato no Peru…e mais uma vez Lula estará no centro do bombardeio.

E alguns achando que a globo está preocupada com a economia e o desenvolvimento do Acre.

J R Braña B.

Em tempo: quer ver a reportagem do Bom (?) Dia Brasil?…acesse aqui