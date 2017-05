Com estoque de borracha para seis meses, a fábrica de Geb (Granulado Escuro Brasileiro) do município de Sena Madureira terá sua inauguração nesta terça com a presença do governador Tião Viana.

O prefeito de Sena, Mazinho Serafim, recebeu convite e deve comparecer.

Este blog vai acompanhar essa boa notícia para Sena Madureira.

As instalações estão prontas desde o final de 2014

Investimento foi de mais de 7 milhões.