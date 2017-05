BR-364, perigo na estrada toda: fácil é pôr redutor de velocidade

A BR-364 acabou e o pior: não se vê nenhum acampamento em funcionamento ao longo da rodovia até o Juruá.

Quando estava sob o controle do Deracre/GovAcre, haviam cinco acampamentos fazendo os serviços de manutenção o ano inteiro.

Desde 2011 a estrada para o Juruá não fechava no inverno.

Porém, por disputa política sem sentido, que só prejudica a população que precisa da rodovia em boas condições, a Oposição do Acre (base do governo ilegítimo do Temer) conseguiu tirar o Deracre/Gov a responsabilidade das BR-364 e 317.

Ontem o governador, chamou de criminosa a omissão da oposição em relação às rodovias (foi durante inauguração da indústria de GEB de Sena, cujo investimento foi de 7 milhões…ouça o governador aqui).

Pois bem…o que fez a oposição/Dnit/Temer com a BR-364?

Instala redutores de velocidade em pontos destruídos da rodovia com placas de Perigo!

Medida inócua.

Poderiam pôr uma placa no ali no Tucumã e outra na saída da ponte em Sena com os dizeres:

‘Perigo Total viajar na BR-364 e a responsabilidade é nossa, da oposição do Acre, base do Temer!’

J R Braña B.