Mídia Oficial: Prefeito de Sena faz cirurgia dos rins e passa bem

Mazinho Serafim, segundo informações da esposa que o acompanha, passa bem.

(…) A esposa do prefeito, Meire Serafim, que está acompanhando todo o processo, comentou sobre o estado de saúde do prefeito: “Devido a fortes dores nos rins, o Mazinho esteve hoje se consultando com o urologista Dr. Mauro Trindade, depois de análises nos exames foi recomendado a cirurgia, mais por conta também das dores que ele vinha sentindo. Mazinho estava com a uretra comprometida (obstruída) e estava dilatando seus rins, mas já foi submetido a cirurgia e, graças a Deus, tudo está bem”(…)

