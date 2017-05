Da Sedens (secretário Sibá) para este blog:

‘Nesta manhã, com o Secretário Reis, o Superintendente do Banco da Amazônia e Produtores Pecuaristas, em visita ao Frigorífico da JBS para uma demonstração da qualidade do Gado Angus.

A JBS vai premiar o preço ao produtor pela qualidade alcançada em até 11 reais por arroba.’