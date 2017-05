Mídia Oficial da prefeitura de Sena: saúde itinerante

De responsabilidade da PSM:

A Secretaria Municipal de Saúde em Sena Madureira realizará entre os dias 5 e 9 de maio os atendimentos do programa Saúde Itinerante no Rio Macauã. Visando atender as localidades carentes com atendimentos médicos ambulatoriais, a ação leva a estrutura de uma unidade básica de Saúde composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnicos em vigilância sanitária e equipe do programa Bolsa Família.

As comunidades ribeirinhas poderão ter acesso aos atendimentos médicos-odontológicos e realizarão exames preventivos do câncer de mama e colo do útero, assim como pré-natal, cadastro e recadastro do programa Bolsa Família, palestras educativas, além de vacinação antirrábica para cães e gatos. A comunidade também receberá orientações e informações sobre os cuidados preventivos à saúde da mulher, do homem, da criança e do adolescente.

(…)

Durante a ação, a equipe da Saúde municipal percorrerá também os seringais Triunfo, Lua Nova, Barracãozinho, Providência, Liberdade, São Bento e retornarão no dia 9 de maio.

(…)