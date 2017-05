Estou de volta ao combate… (v)

Aos amigos melhores leitores e alguns nem tão amigos assim, apareço a esta hora da noite.

Esta segunda foi terrível…picos de pressão e muita dor de cabeça o dia inteiro…

Cumpri alguns compromissos só eu sei como…

Causa?

Deve ter sido a derrota de domingo do FLU e a zoação de muitos…e ainda por cima com um gol irregular (falta do Réver no Henrique) e o árbitro torcendo feito louco pelo nosso adversário.

Mas como não tem substituto aqui no blog…

Boa noite.

Estou de volta ao combate inspirado nele aqui embaixo…

J R Braña B.