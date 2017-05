12 milhões na ampliação do Hospital do Câncer em Rio Branco

da AgGov:

O governador Tião Viana assinou nasegunda-feira, 8, a ordem de serviço que dá início às obras de reforma e ampliação da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) no Acre, em solenidade no local com a presença da equipe de profissionais e de autoridades. Dividida em três etapas, a obra terá um investimento de R$ 12 milhões, garantindo o fortalecimento e a melhoria dos serviços do Hospital do Câncer.

A primeira etapa que começa agora contemplará a troca dos revestimentos argamassados das paredes, dos pisos e azulejos, dos forros, das esquadrias, das louças e metais, a reforma de toda a cobertura, das instalações hidrossanitárias, elétricas, de combate a incêndio e pânico, de gases medicinais e a nova pintura de todo o prédio além da construção da sala do tomógrafo.

Ao fim da terceira etapa, o Hospital do Câncer terá mais 40 leitos de oncologia, um novo laboratório, duas salas para pequenas cirurgias, unidade de mamografia, ambulatório com 17 consultórios e uma nova unidade administrativa.

“O câncer é a grande doença do nosso tempo, junto com as doenças cardiovasculares. Nós temos o dever de enfrentar essa grande e gravíssima epidemia e hoje o governo começa a aplicar esses R$ 12 milhões para que o Hospital do Câncer passe a dar mais dignidade e apoio para seus usuários”, disse o governador Tião Viana lembrando que o governo irá investir mais R$ 31 milhões do pacto com o Ministério Público do Trabalho para a instalação do Hospital de Barretos no Acre.

