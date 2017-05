Anula tudo: Jairo Cassiano continua assessor do governo em Sena

Jairo Cassiano levou um susto hoje pela manhã.

O telefone toca!!!!

E alguém do outro lado lê o Diário Oficial para ele…:

‘Homem, você foi exonerado no pacote do Alan Rick’..

Jairo fica branco, branquinho….

Toma uma água fria…agarra um pedaço de pão com café e leite e dana-se a comer…

Parêntese deste blogueiro (não foi o deputado Alan Rick que indicou Jairo para assessor do governo…foi a confiança que o governo tem nele que o fez merecedor de uma CEC-4 após sair da prefeitura de Sena com a derrota de outubro de 2016).

Bem, sendo assim…:

Alguns minutos, o telefone toca de novo!:

-Jairo, a sua exoneração foi desonerada….a tua demissão virou admissão de novo!

Jairo ouve, respira fundo, pega meio pão-de-milho que ainda tinha na mesa, mais um copo de café e leite e continua seu regime…

Em verdade, a exoneração de Jairo Cassiano foi um lapso…o governo não o percebeu na lista do pacote do deputado Alan Rick e mandou ver…quando viu direito, lá estava o Cassiano com a cabeça na guilhotina..

A ordem para anular a exoneração de Jairo teria sido do próprio governador Tião Viana.

Putz…foi por um triz Jairo Cassiano, o assessor político do Acre que foi do inferno ao céu mais rápido que a velocidade da luz.

Jairo demitido!

Jairo admitido!

Os adversários de Jairo comemoraram sua demissão com fogos, mas agora estão triste de novo.

Jairo é igual gato…tem sete vidas!

J R Braña B.