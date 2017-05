Dep Alan Rick vota contra trabalhadores e vai à praia (ele não viu o filme)

O deputado federal Alan Rick, de malas prontas para ingressar no DEMO do Agripino e do Caiado – votou a favor do Fim da CLT e depois foi à praia com a família…em João Pessoa (PB)

Um grupo de professores acreano que estava na cidade para apresentar trabalhos acadêmicos deu de cara com o deputado e a mulher na praia….um dia após o seu voto contra os trabalhadores do Brasil.

Leia o que chegou ao blog:

–Quando ele (Alan Rick) nos viu pegou a mulher pelo braço e vazou – disse um dos acreanos que estava em João Pessoa.

O parlamentar acreano, que é integrante da Bancada da Bíblia (grupo de parlamentares atrasados que sobrevive na política graças aos dogmas religiosos) não deve ter visto o filme ‘Matou a família e foi ao cinema’...

Alan criou a nova versão do filme de Júlio Bressane…

‘Votou contra os trabalhadores (matou a CLT) e foi à praia’

Em tempo: nesta terça todos os cargos que Alan Rick tinha no governo do Acre foram demitidos



J R Braña B.