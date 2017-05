César Messias ajuda aprovar a PEC da Vaquejada

Do gabinete do dep César Messias para este blog

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, nesta quarta-feira (10), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 304/17, do Senado, que não considera cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, como a vaquejada, se forem registradas como manifestações culturais e bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. A PEC foi aprovada por 366 votos a 50 e precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara.

O deputado acreano César Messias votou a favor da PEC da Vaquejada.

-Acabamos de votar e aprovar a PEC 304/16. Quero parabenizar e deixar meu reconhecimento ao empenho e esforço de todos os envolvidos nessa caminhada, que hoje foi consagrada com essa grande vitória. Deixo aqui também meu grande abraço ao deputado socialista João Fernando Coutinho, que conduziu os trabalhos brilhantemente, à ABVAQ, vaqueiros, peões, enfim todos os movimentos que contribuíram para este resultado.