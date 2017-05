O governo do estado fez publicar no D.O desta quarta o decreto que anula publicação no mesmo Diário Oficial de ontem, terça, que exonerava de cargo na estrutura de estado Jairo Cassiano Barbosa.

Jairo Cassiano segue nomeado na SAI (Secretaria de Articulação Institucional).

Decreto que exonerava:

E o Decreto que anula o Decreto acima:

