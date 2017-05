Imprensa mundial dá destaque a Lula e seu enfrentamento a Moro

Realmente foi uma vitória política de goleada ontem em Curitiba de Lula frente ao juiz que o julga.

A imprensa corporativa (comercial, privada, mas que vive às custas do estado) do Brasil esconde o impressionante desempenho do ex-presidente Lula numa salinha da justiça federal do Paraná.

A salvação é a internet, os blog progressistas, que impedem a supremacia da narrativa antiLula da imprensa familiar do Brasil.

Aqui embaixo no Tijolaço, um apanhado dos principais veículos do mundo sobre o depoimento de Lula.

Fernando Brito, do Tijolaço:

No mundo, Lula enfrenta Moro. Aqui, “não explica”

Com a ajuda de um amigo, que coletou muito material, publico um resumo parcial da repercussão do depoimento de Lula a Sérgio Moro na imprensa mundial onde, ao contrário do tom dos jornais brasileiros, predominam as queixas do ex-presidente de ser vítima de uma perseguição judicial .

A começar pelo britânico The Guardian, onde o correspondente Dom Philipps relata que Lula condenou a perseguição a que está sendo submetido ao enfrentar as acusações de corrupção no tribunal.

Mesma linha a da correspondente Claire Gatinois, do Le Monde , que narra que o ex-presidente dizendo ser vítima de uma caçada judicial, mas também mostrando constrangimento por ter de responder por sua mulher, que morreu em fevereiro. “Você me mostre o documento [prova] que o apartamento é meu. Porque precisa ter prova. O resto é blá, blá, blá”.

A Reuters relata que, ao ser avisado por Moro de que haveria “perguntas difíceis”, o ex-presidente não titubeou: “Não há perguntas difíceis, senhor. Quando se fala a verdade, não há perguntas difíceis”. O despacho foi foi pelo New York Times e e cerca de 5 mil sites noticiosos, mundo afora.

Já Associated Press fala que Lula desafiou Moro durante o depoimento. “Depois de dois anos de massacre, eu estava esperando para ver um documento mostrando que eu comprei o apartamento”, disse Lula. “Mas não havia nada, absolutamente nada”. O texto saiu no NYTimes, no Washington Post e milhares de veículos de imprensa no exterior. Na Bloomberg, registra-se que Lula condena a “caça às bruxas” e aformando que será candidato a presidente.

Na BBC, Lula chama o julgamento de “farsa”, mesmo termo usado pela Al Jazeera e pelo Le Monde , em outro texto, com a declaração do ex-presidente: “Este julgamento é ilegítimo, é uma farsa”

A Radio France Internationale registra que Lula foi interrogado durante cinco horas e que, mesmo sob o risco de ser preso, anunciou que é candidato à Presidência.A agência alemã Deutsche Welle noticiou que Lula negou ser dono do triplex e anuncia que ele quer ser presidente novamente.

O El País, espanhol, vfala de Lula transformando seu depoimento em uma exibição de poder político. “O ex-presidente, que pretende ser um candidato nas eleições presidenciais de 2018, reúne milhares de seguidores perante o tribunal”. No argentino Clarín destacou Lula se declara inocente e diz sofrer “assédio judicial”. La Nación aponta que Lula converteu seu interrogatório em um trampolim para as eleições de 2018 e que “o PT pintou de vermelho as ruas de Curitiba”. O jornal de esquerda Página 12 mostra Lula cara a cara com Moro, e que o ex-presidente foi firme e o confrontou duramente, várias vezes.

O espanhol El País veiculou reportagem em que mostra Lula transformando seu depoimento em uma exibição de poder político. “O ex-presidente, que pretende ser um candidato nas eleições presidenciais de 2018, reúne milhares de seguidores perante o tribunal”, informa no subtítulo. Outro diário espanhol que abordou o depoimento foi o El Mundo, que destacou a frase de Lula ante o juiz: “sou vítima de uma caça”.

Até a Rádio Canadá informou que Lula exigiu que sejam apresentadas provas de que ele é o dono do triplex. Segundo a rádio, apesar das acusações, Lula ainda goza de forte apoio popular no país. Nos Estados Unidos, a Voz da América noticiou que Lula enfrentou o juiz, reproduzindo material da AP.