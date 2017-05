Os Melhores Momentos de Lula com o juiz…(imperdível)

Por Edson Lenine (professor e pesquisador de Filosofia), via Tijolaço:

MORO: Tem um documento aqui que fala do triplex….

LULA: Tá assinado por quem?”

MORO: Hmm… A assinatura tá em branco…

LULA: Então o senhor pode guardar por gentileza!

…

MORO: Esse documento em que a perícia da PF constatou ter sido feita uma rasura, o senhor sabe quem o rasurou?

LULA: A PF não descobriu quem foi?

MORO: Não!

LULA: Então, quando descobrir, o senhor me fala! Eu também quero saber!

…

MORO: O Sr. não sabia dos desvios da Petrobras

LULA: Ninguém sabia dos desvios da Petrobras. Nem eu, nem o Sr., nem a imprensa, nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal. Só ficamos sabendo quando grampearam o Youssef.

MORO: Mas eu nao tinha que saber, não tenho nada com isso.

LULA: Tem sim, foi o Sr. que soltou o Youssef.

…

LULA: E como eu considero, doutor, como eu considero esse processo ilegítimo, e a denúncia, uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito a nossa Constituição. Mas com muitas ressalvas com respeito ao comportamento dos procuradores da Lava Jato.

MORO: Perfeito, mas é a oportunidade que o senhor tem de se defender, e esclarecer estas questões, então eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Certo?

LULA: Eu tenho paciência, é que perguntar coisas pra mim de uma pessoa que já morreu, é muito difícil, sabe? É muito difícil.

MORO: Eu imagino, mas infelizmente a gente acaba tendo que ir pelo contexto, certo?”

LULA: É, eu sei…

…

MORO: Agora o senhor tem essas reclamações da imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o foro próprio pro senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica e esses processos são públicos

LULA: Doutor, o senhor sem querer talvez entrou nesse processo. Sabe por quê?

MORO: Hum?

LULA: Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos foi o senhor que autorizou.

…

MORO: Saíram denúncias na folha de São Paulo, e no jornal O Globo de que…

LULA: Dr. não me julgue por notícias, mas por provas.

…

LULA: Doutor Moro, o senhor já deve ter ido com sua esposa numa loja de sapatos e ela fez o vendedor baixar 30 ou 40 caixas de sapatos, experimentou vários e no final, vocês foram embora e não compraram nenhum. Sua esposa é dona de algum sapato, só porque olhou e provou os sapatos? Cadê uma única prova de que eu sou dono de algum tríplex? Apresente provas doutor Moro?

…

MORO: O senhor solicitou à OAS que fosse instalado um elevador no tríplex?

LULA: O senhor está vendo essa escada caracol nessa foto? Essa escada tem dezesseis degraus e é do apartamento em que eu moro há 18 anos em São Bernardo. Dezoito anos a Dona Marisa, que tinha problema nas cartilagens do joelho passou subindo e descendo essa escada. O senhor acha que eu iria pedir um elevador no apartamento que eu não comprei, ao invés de pedir um elevador no apartamento em que eu moro, para que a Dona Marisa não precisasse mais subir essa escada?

…

MORO: Senhor ex-presidente, você não sabia que Renato Duque roubava a Petrobras?

LULA: Doutor, o filho quando tira nota vermelha, ele não chega em casa e fala: “Pai, tirei nota vermelha”.

MORO: Os meus filhos falam.

LULA: Doutor Moro, o Renato Duque não é seu filho.

…

MORO: Sr. ex-presidente preciso lhe advertir que talvez sejam feitas perguntas difíceis para você.

LULA: Não existe pergunta difícil pra quem fala a verdade.

…

LULA: O Dallagnol não tá aqui. Eu queria o Dallagnol aqui pra me explicar aquele PowerPoint.