Sibá em ‘transe psicológico’ com desempenho de Lula em Curitiba

O secretário da Sedens e deputado federal licenciado Sibá Machado disse que ficou em transe psicológico com o desempenho do ex-presidente Lula, que prestou depoimento à justiça federal de primeira instância de Curitiba na quarta-feria, 10.

Hoje ele fez circular esse texto:

‘A liderança de Lula virou um fenômeno!

Está muito acima de um produto de Marketing ou midiático. Ele é!

Lula fala com o coração, sem roteiro, sem planejamento. É sentimento puro.

60 canais de TV de todos os continentes foram a Curitiba e transmitiram ao vivo o poder deste nordestino.

Uma lição para todos nós: os políticos, Empresários, religiosos, etc.

Para mim, ele é Gandhi, o Mandela, o Fidel, a Madre Teresa do Momento.

Fiquei em transe psicológica quando ele deu uma lição de moral no Moro.

Viva o nosso Presidente Lula!’

Acompanhe aqui o vídeo 1 (Lula tem direito à palavra, porém o juiz Moro tenta interferir a todo momento)

Aqui o discurso em áudio de Lula aos trabalhadores que foram a Curitiba em solidariedade ao ex-presidente

E o vídeo na íntegra do depoimento de Lula em Curitiba (mais de 4 horas de duração)