O sanduba mais barato do mundo é na bola do Aviário

No óvalo do Aviário você encontra o X-Tudo mais em conta do mundo.

R$ 4,99.

Menos de E 1,5.

Com esse dinheiro você passa fome em qualquer capital do mundo e não compra sequer uma garrafa de água.

Rio Branco é a capital mais barata do Brasil…as apurações do Dieese todo mês confirmam (ver custo da cesta básica de abril abaixo).

Segundo o Dieese, houve uma redução nos preços na capital do Acre nos últimos 12 meses de (-3,11%).

Em abril de 2017, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.899,66, ou 4,16 vezes o mínimo de R$ 937,00.

Na França, o salário mínimo é de 1,2 mil Euros (ou 4.2 mil Reais).

J R Braña B.