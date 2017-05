Em Sena: Mostrar poder no meio dos pobres não é vantagem, GladsonC!

Como diz o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, o Brasil é uma das nações mais injustas do planeta Terra.

Mesmo sendo rico o Brasil é muito desigual, afirma o velho Mujica, que vive numa chácara nos arredores de Montevidéu.

Na sexta uma demonstração aqui no Acre, em Sena Madureira, dessa desigualdade absurda.

O senador GladsonC, que pretende ser governador do Acre (um estado pobre) chegou ao município de Sena esnobando num helicóptero.

Para quê isso?

Por que não foi de carro pela BR-364, como tem ido o senador Jorge Viana ou mesmo o governador Tião?

Sena Madureira, segundo o IBGE, tem 40 mil habitantes e, pasme, mais da metade da população vive do Bolsa Família.

Ou seja, um município paupérrimo na questão social e econômica e o senador GladsonC, rico, milionário, para demonstrar poder, opulência ou sei lá o que mais – chega ao município de helicóptero.

Senador, no principado de Sena há famílias que a esta hora da noite não têm nada para servir no jantar nem amanhã no café.

Talvez o senador rico, milionário (o homem dos milhões) não saiba, mas ser forte, poderoso no meio dos pobres e sem recursos não é vantagem alguma.

Seja forte, poderoso e um bom senador, bom político no meio dos fortes… no senado, por exemplo, onde o seu mandato é muito ruim ao que se quer de um parlamentar.

O senhor não tem um único projeto aprovado, uma PEC sequer discutida e aprovada transformada em lei para beneficiar o povo brasileiro.

O povo de Sena Madureira não quer vê-lo montado em helicóptero passeando pelos ares do Acre.

A população quer que o senhor, aliado de Temer, e como um dos patrocinadores do golpe, se esforce e mande consertar a BR-364, que vocês deixaram acabar.

E lembre-se: ser forte no meio dos pobres não é vantagem….é demonstração de arrogância, de desrespeito e desprezo com as pessoas.

Que bola fora, hein senador??!

PS: Ah, e quem tiver uma foto do senador GladsonC chegando ou saindo de helicóptero em Sena envie para este blog…não se preocupe… não revelaremos a fonte.

J R Braña B.