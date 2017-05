A conversa do ‘presidente’ do Brasil…envergonha a todos nós (a)

Eleições Diretas, já – J R Braña B.

Via Caf, de PHA:

O Conversa Afiada reproduz a transcrição dos noventa segundos da conversa entre o MT e Joesley Batista em que, além da menção aos pagamentos feitos a Eduardo Cunha, nota-se algo gravíssimo: Joesley informou a Temer que havia “infiltrado” um procurador na Força-Tarefa da Operação Lava Jato, de quem, portanto, recebia informações.

Leia o diálogo que tem início aos 11’27 da gravação oficial e persiste até os 12’57:

– Joesley Batista — Eu tô lá me defendendo. Como é que eu… O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora: eu tô de bem com o Eduardo…

Michel Temer — Tem que manter isso, viu?

Joesley Batista — Todo mês…

Temer diz algo inaudível até o momento

Joesley Batista – ….também… Eu tô segurando as pontas, tô indo. Tem os processos. Eu tô meio enrolado aqui, né, no processo, assim.

Michel Temer — Inaudível

Joesley Batista — Isso, isso. É, eu tô investigado, não tenho ainda a denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada. Do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica…

Michel Temer — Tá segurando os dois?

Joesley Batista — Tô segurando os dois. Consegui dentro da força-tarefa também, [um procurador] tá me dando informação. E lá que eu tô pra dar conta de trocar o procurador. Se eu der conta, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal, o lado ruim é que se vem um cara com raiva, que não sei o quê… Bom, o que tá me ajudando tá bom. Beleza. Eu consegui colar um no grupo, agora eu tô tentando trocar…

(…)

Ouça: