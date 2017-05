A Uber existe no mundo inteiro…não seria aqui que seria barrada

Preços das corridas de táxis altíssimas são a razão da existência da Uber e assemelhados.

E a crise econômica que o mundo atravessa…

O preço da Uber se equivale ao mototáxi.

Só que com o conforto de um veículo com ar condicionado e um sistema avançado de relação entre o passageiro e o chofer.

Entendo politicamente o comportamento da prefeitura da capital, porém…

Andar de táxi em Rio Branco é pagar igual ao táxi em São Paulo, Rio ou Buenos Aires…

Que perdeu espaço para a Uber e vai perder mais…

O custo de uma corrida do centro da capital argentina até o aeroporto Ezeiza, com dois pedágios, é menor que o preço, por exemplo, da corrida do aeroporto Plácido de Castro a um hotel de Rio Branco.

Como pode isso…?

E olha que a gasolina na Argentina é tão cara quanto a do Acre.

A Uber, o Cabify e outros não têm volta, senhores!

É só os consumidores de Rio Branco provarem…

Em tempo: um vereador da capital quer fazer uma pesquisa para saber se os consumidores em Rio Branco preferem a Uber…como vão saber se nunca experimentaram, excelência?…

J R Braña B.