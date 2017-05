Segurança Pública: atenção redobrada em Sena Madureira

Manifestação do governador Tião Viana sobre invasão de escola municipal em Sena e disparos contra aluno:

Todo o Sisp em direção a Sena Madureira para se opor nos termos da lei, exemplarmente, à covarde violência dentro de uma escola. — Tião Viana (@tiao_viana) 23 de maio de 2017

Em tempo:

O Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) é a integração de todos os órgãos de segurança competentes no Estado do Acre. Fazem parte do SISP a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, Policia Militar – PMAC, Secretaria de Estado de Polícia Civil – SEPC, Corpo de Bombeiros Militar – CBMAC e Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN.

Em tempo 2: ação das forças policiais em Sena