Altino: Frente Popular tem 4 nomes para disputar o governo…

…E a oposição vem com o novo velho: GladsonC, com reais possibilidades de vencer se a eleição fosse amanhã, sexta.

Porém, o pleito não será amanha, sexta-feira.

Antes, GladsonC terá que ir atender os caminhoneiros que o esperam atolados nas imediações do Rio Liberdade, BR-364, entre Cruzeiro e Tarauacá.

No blog do Altino, outro blog sujo do Acre – ele ouviu os quatro pretensos nomes do PT postulantes à candidatura ao governo pela Frente Popular.

Não vou entrar no mérito de nenhum dos nomes ainda, mas de cara concordo com um alerta do governador Tião Viana, que Altino registra, mas que foi dito com mais contundência numa reunião bem fechadinha dos partidos da FP há mais de um mês.

Tião Viana:

-O (a) próximo (a) candidato (a) da Frente Popular precisa inovar…Tem que ter um projeto novo, que empolgue o Acre…Até agora não vi isso.

Detalhe: Marcus Alexandre estava presente.

Está aí uma das razões para que a Frente Popular amplie o número de pretendentes a candidato ao governo até a definição final.

J R Braña B.