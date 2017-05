Boa notícia: 2,5 mi em pagamento dos servidores municipais de Sena

Mídia Oficial da PSM:

A Prefeitura Municipal de Sena Madureira realiza nesta sexta-feira (26) o pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio. O pagamento da folha salarial significa um aquecimento na economia do município e movimentação no comércio local. A ação é mais uma prova do compromisso firmado pela atual gestão, de priorizar e regularizar a folha de pagamento.

Com o pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais, mais de R$ 2,5 milhões são injetados na economia local, fortalecendo o município, movimentando comércio e serviços. Todos os servidores efetivos, aposentados, contratados e comissionados recebem nesta sexta. “O salário dos servidores é uma das nossas prioridades da gestão”, salientou o prefeito Mazinho Serafim (PMDB).